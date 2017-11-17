«Русским нужно 7-9 минут, и для Германии история закончится»: немцы раскритиковали идею о «двойной дубинке» НАТО

Москва, 17 ноября. Немецкий журналист высказал мнение, что НАТО должна подготовить «двойной ответ» на обновление «ядерной дубинки» Москвы. Читатели такую позицию не поддержали.

Журналист Welt Жак Шустер заявил, что Россия «ведет себя, как 40 лет назад», активно обновляя ядерный арсенал на фоне напряженных отношений с Западом, передает «Экономика сегодня». В качестве примера Шустер приводит факт замены ракет Р-14 на РСД-10.

Рост боевой мощи стратегических сил РФ Шустер называет подрывом паритета между Россией и НАТО на территории Европы и предлагает НАТО отреагировать «вдвойне», в частности разместив ядерные бомбы в нагорье Айфель на западе Германии.

Немецкие читатели издания не поддержали позицию журналиста, указывая на то, что действия России являются ответными мерами. Также пользователи предупреждают о нецелесообразности предложенных журналистом действий:

«То, что будет означать война против России, может представить и десятилетний ребенок. Русским нужно 7-9 минут, и для Германии история закончится», — пишет Robert H.

Кроме того, считают комментаторы, размещение ядерного оружия на территории Германии — это двойные стандарты, ведь в настоящее время в стране принята программа по закрытию атомных электростанций из-за их опасности.