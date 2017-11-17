Экипаж, выкативший самолет в Томске за пределы полосы, вновь приступил к работе



Томск, 17 ноября. Пилоты авиакомпании «ЮТэйр», которые выкатили ATR72 с 62 пассажирами на борту за пределы полосы при посадке, вновь приступили к работе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В конце августа в Томске был зарегистрирован инцидент с самолетом, совершавшим рейс Сургут – Томск.

Тогда при посадке экипажем была совершена ошибка в выдерживании направления во время пробега. Самолет выкатился на боковую полосу безопасности. При этом ни самолет, ни полоса, ни аэродромные постройки не получили повреждений, а пассажиры не пострадали.

Инцидент рассмотрела комиссия при Росавиации. Члены комиссии считают, что в происшествии виноват экипаж – ошибка при пробеге. Действия командира для исправления ситуации признали грамотными. Источник ФАН сообщил, что после инцидента экипаж прошел дополнительную наземную подготовку, включая тренировку на тренажерах. Пилоты прошли квалификационную проверку и снова допущены к полетам.