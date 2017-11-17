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«Мисс Ирак» и «Мисс Израиль» сделали селфи, вызвав гнев арабских пользователей
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    «Мисс Ирак» и «Мисс Израиль» сделали селфи, вызвав гнев арабских пользователей

    11:29  17 Ноября 2017
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    «Мисс Ирак» и «Мисс Израиль» сделали селфи, вызвав гнев арабских пользователей

    Багдад, 17 ноября. Сара Идан и Адар Гандельсман сделали совместное фото на конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2017» и вызвали недовольство со стороны арабоязычных пользователей Сети.

    На одном из этапов самого престижного конкурса красоты «Мисс Вселенная» девушки из Израиля и Ирака сделали совместное селфи и опубликовали фото в Глобальной Сети. Иракская участница прокомментировала фото следующими словами: «Мира и любви от мисс Ирак и Мисс Израиль», вторая девушка написала на своей страничке в Instagram: «Чтобы Вы знали, это мисс Ирак и она изумительна».

    Фотографии набрали огромное количество просмотров и положительных комментариев со стороны англоязычных пользователей, однако арабские пользователи обрушились на девушек с оскорблениями и откровенным порицанием.

    Неоднократно отмечалось, что у Израиля и Ирака нет налаженных дипломатических отношений, и причиной очередной конфронтации между жителями двух стран послужил конкурс красоты. Пользователи отметили два любопытных момента в этой ситуации. Во-первых, положительных отзывов у публикации гораздо больше, чем отрицательных. Во-вторых, сложно не заметить внешнее сходство красавиц, это заставляет вспомнить о многочисленных миграциях из Ирака в Израиль, которые происходили в 1951 и 2003 года.

    «Мисс Ирак» и «Мисс Израиль» сделали селфи, вызвав гнев арабских пользователей

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #ирак #сара идан #адар гандельсман
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