Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

По законопроекту, министерству обороны США разрешается израсходовать 350 млн долларов на поставку Киеву оборонительного вооружения и военной техники, а также на подготовку украинских военных.

Страсти в ООН

Совет Безопасности ООН может временно продлить работу следственной комиссии по Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Россия наложила вето на предложенный США проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ, предлагающий усовершенствование работы комиссии по расследованию химатак в Сирии, не набрал нужного количества голосов.

Дипломат отметил, что если СМР и суждено будет «остаться в живых, то это должен быть механизм, который будет подлинно независимым, а не будет инструментом манипуляции теми, кто на самом деле является его истинными хозяевами».