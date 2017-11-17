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Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

    Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на 350 млн. В Марий Эл объявлен траур по жертвам крупного ДТП.
    10:48 17 Ноября 2017
    2207

     

    Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн

    Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

    Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи. Теперь текст отправили на подпись президенту США.
    По законопроекту, министерству обороны США разрешается израсходовать 350 млн долларов на поставку Киеву оборонительного вооружения и военной техники, а также на подготовку украинских военных. 
     

    В Марий Эл объявлен траур по жертвам крупного ДТП

    Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

    В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Килемарском районе погибли 15 человек, один из которых – подросток 17 лет. Четверо пострадавших были доставлены в Йошкар-Олинскую городскую больницу, среди них было двое детей – семи и четырнадцати лет. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что пострадавшие в результате дорожной аварии и родственники погибших получат всю необходимую помощь.
     

    Страсти в ООН

    Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

    Совет Безопасности ООН может временно продлить работу следственной комиссии по Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
    Ранее Россия наложила вето на предложенный США проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ, предлагающий усовершенствование работы комиссии по расследованию химатак в Сирии, не набрал нужного количества голосов.
    Дипломат отметил, что если СМР и суждено будет «остаться в живых, то это должен быть механизм, который будет подлинно независимым, а не будет инструментом манипуляции теми, кто на самом деле является его истинными хозяевами».

     

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