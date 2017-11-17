Видеодайджест новостей, утро 17 ноября 2017 года

Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн
Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2018 год, в который вошли
статьи об оказании Украине военной помощи. Теперь текст отправили на подпись президенту США.
По законопроекту, министерству обороны США разрешается израсходовать 350 млн долларов на поставку Киеву оборонительного вооружения и военной техники, а также на подготовку украинских военных.
В Марий Эл объявлен траур по жертвам крупного ДТП
В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Килемарском районе погибли
15 человек, один из которых – подросток 17 лет. Четверо пострадавших были доставлены в Йошкар-Олинскую городскую больницу, среди них было двое детей – семи и четырнадцати лет. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что пострадавшие в результате дорожной аварии и родственники погибших получат всю необходимую помощь.
Страсти в ООН
Совет Безопасности ООН может
временно продлить работу следственной комиссии по Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее Россия наложила вето на предложенный США проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский документ, предлагающий усовершенствование работы комиссии по расследованию химатак в Сирии, не набрал нужного количества голосов.
Дипломат отметил, что если СМР и суждено будет «остаться в живых, то это должен быть механизм, который будет подлинно независимым, а не будет инструментом манипуляции теми, кто на самом деле является его истинными хозяевами».