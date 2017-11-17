Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки
Весь мир
Госдеп предупредил о возможных терактах в Европе в период праздников
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп предупредил о возможных терактах в Европе в период праздников

    10:47  17 Ноября 2017
    156

    Госдеп предупредил о возможных терактах в Европе в период праздников

    Вашингтон, 17 ноября. Государственный департамент США опубликовал сообщение, предупреждающее о повышенной угрозе терактов на территории Европы в период рождественских и новогодних праздников. Целью террористов, отметили в Госдепе, могут стать популярные туристические места.

    «Хотя местные власти продолжают проводить мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом, Госдеп по-прежнему озабочен возможностью террористических атак в будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. 

    Чтобы максимально обезопасить себя от потенциальных угроз, Госдеп рекомендует американским туристам внимательно следить за сообщениями о террористической угрозе и всегда держать в голове план действий на случай непредвиденной ситуации.

    В Госдепе напомнили о нападениях, которые произошли во Франции, России, Великобритании, Испании и других странах Европы. Представители американского внешнеполитического ведомства особо отметили атаку на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, а также расстрел праздновавших Новый год в ночном клубе Стамбула 1 января 2017 года. Тогда в результате атаки террориста, вооруженного автоматом, погибли 39 человек, около 70 были ранены.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдеп #террористический акт #предупреждение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        Российские корабли помогли вывезти из Сирии более 1100 тонн химоружия

        11:16   17 Ноября 2017
        323
        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        В МАК рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося под Хабаровском L-410

        10:53   17 Ноября 2017
        62
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        619
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1270