Госдеп предупредил о возможных терактах в Европе в период праздников

Вашингтон, 17 ноября. Государственный департамент США опубликовал сообщение, предупреждающее о повышенной угрозе терактов на территории Европы в период рождественских и новогодних праздников. Целью террористов, отметили в Госдепе, могут стать популярные туристические места.

«Хотя местные власти продолжают проводить мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом, Госдеп по-прежнему озабочен возможностью террористических атак в будущем», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Чтобы максимально обезопасить себя от потенциальных угроз, Госдеп рекомендует американским туристам внимательно следить за сообщениями о террористической угрозе и всегда держать в голове план действий на случай непредвиденной ситуации.

В Госдепе напомнили о нападениях, которые произошли во Франции, России, Великобритании, Испании и других странах Европы. Представители американского внешнеполитического ведомства особо отметили атаку на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года, а также расстрел праздновавших Новый год в ночном клубе Стамбула 1 января 2017 года. Тогда в результате атаки террориста, вооруженного автоматом, погибли 39 человек, около 70 были ранены.