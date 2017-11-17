Пентагон отвергает обвинения Минобороны РФ в помощи ИГ

Вашингтон, 17 ноября. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что министерство обороны США непричастно к поддержке «Исламского государства»1 в Сирии.

Дана Уайт опровергла обвинения министерства обороны России после того, как военное ведомство РФ заявило об отказе ВВС США нанести удар по крупной колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая двигалась из Абу-Кемаля в сторону Ирака. Тогда США заявили, что террористы находятся под защитой Женевской конвенции.

Заявление Уайт подтвердил американский генерал Кеннет Маккензи, который подчеркнул, что США не играют роль оккупантов в Сирии. При этом Штаты действуют на территории САР без согласия Дамаска, а также без соответствующей резолюции ООН, США поставляют оружие группировкам «умеренных» боевиков и эвакуируют игиловцев из наиболее горячих точек. Подконтрольный международной коалиции оппозиционный альянс SDF захватывает крупнейшие нефтяные месторождения в Сирии для последующих поставок сырья в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.