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Пентагон отвергает обвинения Минобороны РФ в помощи ИГ
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    Пентагон отвергает обвинения Минобороны РФ в помощи ИГ

    10:32  17 Ноября 2017
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    Пентагон отвергает обвинения Минобороны РФ в помощи ИГ

    Вашингтон, 17 ноября. Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что министерство обороны США непричастно к поддержке «Исламского государства»1 в Сирии.

    Дана Уайт опровергла обвинения министерства обороны России после того, как военное ведомство РФ заявило об отказе ВВС США нанести удар по крупной колонне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая двигалась из Абу-Кемаля в сторону Ирака. Тогда США заявили, что террористы находятся под защитой Женевской конвенции.

    Заявление Уайт подтвердил американский генерал Кеннет Маккензи, который подчеркнул, что США не играют роль оккупантов в Сирии. При этом Штаты действуют на территории САР без согласия Дамаска, а также без соответствующей резолюции ООН, США поставляют оружие группировкам «умеренных» боевиков и эвакуируют игиловцев из наиболее горячих точек. Подконтрольный международной коалиции оппозиционный альянс SDF захватывает крупнейшие нефтяные месторождения в Сирии для последующих поставок сырья в США.

    Пентагон отвергает обвинения Минобороны РФ в помощи ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иг #игил #минобороны рф #пентагон
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