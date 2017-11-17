Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster

Нью-Йорк, 17 ноября. Американская автомобильная компания Tesla представила спортивный автомобиль Roadster нового поколения. По словам основателя Tesla Илона Маска, это авто станет самым быстрым серийным автомобилем в истории.

0 to 100 km/h in 1.9 sec pic.twitter.com/xTOTDGuwQj — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2017

Roadster способен за 1,9 секунды разогнаться до 100 км/ч., за 4,2 секунды спорткар достигнет 160 км/ч. Маск утверждает, что все эти показатели являются рекордными для серийного автомобиля. Ожидается, что максимальная скорость нового автомобиля Tesla будет превышать 400 км/ч.

В салоне Roadster предусмотрено четыре места. На одной зарядке авто способно проехать почти тысячу километров, что также является рекордным показателем для серийно выпускаемого электромобиля, добавил основатель Tesla.

Отметим, что представленный спорткар Tesla — прототип. Серийное производство Roadster запланировано на 2020 год. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla.