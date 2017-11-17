Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster
Нью-Йорк, 17 ноября. Американская автомобильная компания Tesla представила спортивный автомобиль Roadster нового поколения. По словам основателя Tesla Илона Маска, это авто станет самым быстрым серийным автомобилем в истории.
0 to 100 km/h in 1.9 sec pic.twitter.com/xTOTDGuwQj— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2017
Roadster способен за 1,9 секунды разогнаться до 100 км/ч., за 4,2 секунды спорткар достигнет 160 км/ч. Маск утверждает, что все эти показатели являются рекордными для серийного автомобиля. Ожидается, что максимальная скорость нового автомобиля Tesla будет превышать 400 км/ч.
В салоне Roadster предусмотрено четыре места. На одной зарядке авто способно проехать почти тысячу километров, что также является рекордным показателем для серийно выпускаемого электромобиля, добавил основатель Tesla.
Going into plaid pic.twitter.com/OUU9s7CUwI— Tesla (@Tesla) November 17, 2017
Отметим, что представленный спорткар Tesla — прототип. Серийное производство Roadster запланировано на 2020 год. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla.