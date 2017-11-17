Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Технологии
Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster

    10:18  17 Ноября 2017
    50

    Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster

    Нью-Йорк, 17 ноября. Американская автомобильная компания Tesla представила спортивный автомобиль Roadster нового поколения. По словам основателя Tesla Илона Маска, это авто станет самым быстрым серийным автомобилем в истории.

    Roadster способен за 1,9 секунды разогнаться до 100 км/ч., за 4,2 секунды спорткар достигнет 160 км/ч. Маск утверждает, что все эти показатели являются рекордными для серийного автомобиля. Ожидается, что максимальная скорость нового автомобиля Tesla будет превышать 400 км/ч.

    Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster

    Tesla представила «самый быстрый» серийный электрокар Roadster

    В салоне Roadster предусмотрено четыре места. На одной зарядке авто способно проехать почти тысячу километров, что также является рекордным показателем для серийно выпускаемого электромобиля, добавил основатель Tesla.

    Отметим, что представленный спорткар Tesla — прототип. Серийное производство Roadster запланировано на 2020 год. Стоимость автомобиля пока не раскрывается.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        506
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1168
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        671
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        687