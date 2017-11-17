Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: Минобороны РФ показало видео ударов ВКС РФ по ИГ в Абу-Кемале
Украина
«Смертоносная птица» прилетела на Украину из СССР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Смертоносная птица» прилетела на Украину из СССР

    18:12  17 Ноября 2017
    688

    "Модернизация по-украински": "Смертоносный" вертолет Ми-2МСБ-В оказался переделкой Ми-2

    Киев, 17 ноября. На Украине представили вертолет Ми-2МСБ-В, который в СМИ окрестили «смертоносной птицей». Однако позиционируемая как украинская воздушная техника является модификацией советской техники. К тому же, «модернизация по-украински» — еще один способ распилить бюджет. 

    Украина никогда не разрабатывала вертолеты, единственное предприятие «Мотор Сич» выпускает вертолетные узлы — двигатели. В украинском журнале «Деловая столица» говорится о модернизированном советском вертолете, созданном в ОКБ Миля лет 30-50 назад. Автор материала указывает, что Ми-2МСБ-В может быть конкурентноспособным еще лет десять, пока Киев не нашел средств на закупку зарубежных вертолетов.

    Вопрос в том, осталась ли на Украине техника, которую можно модернизировать? С 1991 года было распродано 209 вертолетов. По данным украинского издания, в наличии только 45 Ми-24, 30 Ми-8 и 4 Ми-9. Тем не менее, в новой волне модернизации техники нет заслуги администрации Петра Порошенко — первый вертолет был усовершенствован до Ми-24ПУ-1 в 2012 году при президенте Викторе Януковиче. 

    "Модернизация по-украински": "Смертоносный" вертолет Ми-2МСБ-В оказался переделкой Ми-2

    Переделка Ми-2 в Ми-2МСБ-В была показана как первый украинский ударный вертолет в 2015 году. Так называемая «модернизация по-украински»: из собственных комплектующих в новой версии только экран, который прикрывает выхлопную трубу. Вооружение разработали в «Мотор Сич»: блоки неуправляемых реактивных снарядов НУРС Б-8МСБ калибра 80 мм и контейнеры с автоматическими гранатометами, для которых используются боеприпасы времен СССР.

    Кабину вертолета оставили без брони — эксперты считают, что на Украине изготавливать броню не умеют. Слишком высокая стоимость модификации — 4,5 млн. долларов заставляет задуматься, а нужна ли такая техника Украине, пишет «Свободная пресса». Дорогая техника нужна и военным, и производителям, и чиновникам, поскольку коррупция и распил бюджета на Украине — давно не новость. 

    "Модернизация по-украински": "Смертоносный" вертолет Ми-2МСБ-В оказался переделкой Ми-2

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #вертолеты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        1211
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        1953
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        632
        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        Эрдоган обвинил США в финансировании ИГ в Сирии

        11:40   17 Ноября 2017
        6942