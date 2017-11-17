«Смертоносная птица» прилетела на Украину из СССР

Киев, 17 ноября. На Украине представили вертолет Ми-2МСБ-В, который в СМИ окрестили «смертоносной птицей». Однако позиционируемая как украинская воздушная техника является модификацией советской техники. К тому же, «модернизация по-украински» — еще один способ распилить бюджет.

Украина никогда не разрабатывала вертолеты, единственное предприятие «Мотор Сич» выпускает вертолетные узлы — двигатели. В украинском журнале «Деловая столица» говорится о модернизированном советском вертолете, созданном в ОКБ Миля лет 30-50 назад. Автор материала указывает, что Ми-2МСБ-В может быть конкурентноспособным еще лет десять, пока Киев не нашел средств на закупку зарубежных вертолетов.

Вопрос в том, осталась ли на Украине техника, которую можно модернизировать? С 1991 года было распродано 209 вертолетов. По данным украинского издания, в наличии только 45 Ми-24, 30 Ми-8 и 4 Ми-9. Тем не менее, в новой волне модернизации техники нет заслуги администрации Петра Порошенко — первый вертолет был усовершенствован до Ми-24ПУ-1 в 2012 году при президенте Викторе Януковиче.

Переделка Ми-2 в Ми-2МСБ-В была показана как первый украинский ударный вертолет в 2015 году. Так называемая «модернизация по-украински»: из собственных комплектующих в новой версии только экран, который прикрывает выхлопную трубу. Вооружение разработали в «Мотор Сич»: блоки неуправляемых реактивных снарядов НУРС Б-8МСБ калибра 80 мм и контейнеры с автоматическими гранатометами, для которых используются боеприпасы времен СССР.

Кабину вертолета оставили без брони — эксперты считают, что на Украине изготавливать броню не умеют. Слишком высокая стоимость модификации — 4,5 млн. долларов заставляет задуматься, а нужна ли такая техника Украине, пишет «Свободная пресса». Дорогая техника нужна и военным, и производителям, и чиновникам, поскольку коррупция и распил бюджета на Украине — давно не новость.