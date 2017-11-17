Завод RVR в Латвии оказался на грани банкротства из-за «транзитной блокады» России

Рига, 17 ноября. Рижский вагоностроительный завод «Rīgas vagonbūves rūpnīca» (RVR), доставшийся Латвии в наследство с советских времен, оказался неплатежеспособным. Начат процесс банкротства.

Причиной этому, пишет агентство «НьюИнформ», стал разрыв Латвией деловых отношений с РФ и последовавшая за ним «транзитная блокада» с российской стороны.

Лишенные российского транзита в ЕС, латвийские предприятия, производящие и обслуживающие подвижные составы, остались без существенной статьи дохода. Рижский вагоностроительный завод не стал исключением.

Так, в 2015 году прибыль RVR составила лишь 182 794 евро, а в последующие годы завод и вовсе ушел в минус. В 2016 году убытки компании достигли почти трех миллионов евро. В настоящее время у RVR, как пишет издание, судя по всему, нет возможности даже на обслуживание своих долгов. Это может привести к окончательному банкротству завода.

Напомним, в октябре стало известно, что из-за введения эстонским правительством антироссийских санкций порт Таллина несет значительные убытки.