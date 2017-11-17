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Экономика
Завод RVR в Латвии оказался на грани банкротства из-за «транзитной блокады» России
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    Завод RVR в Латвии оказался на грани банкротства из-за «транзитной блокады» России

    10:27  17 Ноября 2017
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    Завод RVR в Латвии оказался на грани банкротства из-за отсутствия российского транзита

    Рига, 17 ноября. Рижский вагоностроительный завод «Rīgas vagonbūves rūpnīca» (RVR), доставшийся Латвии в наследство с советских времен, оказался неплатежеспособным. Начат процесс банкротства.

    Причиной этому, пишет агентство «НьюИнформ», стал разрыв Латвией деловых отношений с РФ и последовавшая за ним «транзитная блокада» с российской стороны.

    Лишенные российского транзита в ЕС, латвийские предприятия, производящие и обслуживающие подвижные составы, остались без существенной статьи дохода. Рижский вагоностроительный завод не стал исключением.

    Так, в 2015 году прибыль RVR составила лишь 182 794 евро, а в последующие годы завод и вовсе ушел в минус. В 2016 году убытки компании достигли почти трех миллионов евро. В настоящее время у RVR, как пишет издание, судя по всему, нет возможности даже на обслуживание своих долгов. Это может привести к окончательному банкротству завода.

    Напомним, в октябре стало известно, что из-за введения эстонским правительством антироссийских санкций порт Таллина несет значительные убытки

    Автор: Алексей Громов
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    #санкции #транзит #рига #перевозки
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