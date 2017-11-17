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Общество
ФСБ обезвредила ОПГ, организовавшую каналы нелегальной миграции из Центральной Азии
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    ФСБ обезвредила ОПГ, организовавшую каналы нелегальной миграции из Центральной Азии

    10:15  17 Ноября 2017
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    ФСБ обезвредила ОПГ, организовавшую каналы нелегальной миграции из Центральной Азии

    Москва, 17 ноября. ФСБ России задержала членов преступной группы, занимавшихся организацией каналов нелегальной миграции из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

    Отмечается, что этническая организованная преступная группировка состояла из граждан Центрально-азиатского региона. 

    «Обнаружены и изъяты поддельные печати и штампы, дата-штампы о пересечении государственной границы, поддельные бланки миграционных карт, оригиналы и копии документов иностранных граждан»,  — отчитались в Центре общественных связей ФСБ.

    Всего в результате специальной операции, проведенной силами сотрудников ФСБ, арестованы 12 активных членов и лидеров организованной преступной группы. Преступникам предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса РФ об организации незаконной миграции.

    Автор: Федор Веснин
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    #фсб #опг #незаконная миграция
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