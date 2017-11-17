ФСБ обезвредила ОПГ, организовавшую каналы нелегальной миграции из Центральной Азии

Москва, 17 ноября. ФСБ России задержала членов преступной группы, занимавшихся организацией каналов нелегальной миграции из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что этническая организованная преступная группировка состояла из граждан Центрально-азиатского региона.

«Обнаружены и изъяты поддельные печати и штампы, дата-штампы о пересечении государственной границы, поддельные бланки миграционных карт, оригиналы и копии документов иностранных граждан», — отчитались в Центре общественных связей ФСБ.

Всего в результате специальной операции, проведенной силами сотрудников ФСБ, арестованы 12 активных членов и лидеров организованной преступной группы. Преступникам предъявлены обвинения по статье уголовного кодекса РФ об организации незаконной миграции.