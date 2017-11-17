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Отказ от доллара ради укрепления рубля: о новом финансовом курсе России рассказали СМИ
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    Отказ от доллара ради укрепления рубля: о новом финансовом курсе России рассказали СМИ

    10:09  17 Ноября 2017
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    Россия пытается отказаться от доллара за счет укрепления рубля

    Москва, 17 ноября. Россия перестраивает инвестиционную политику таким образом, чтобы отказаться от использования американского доллара.

    О новом финансовом курсе Москвы рассказало издание InvestBrothers. В конце года Россия снова сократила свои вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries). В последние годы эксперты наблюдают перестройку российской политики в пользу укрепления позиций рубля и поэтапного отказа от доллара США, отмечается в статье со ссылкой на Минфин РФ. Так, на сегодняшний день размер инвестиций сократился на 1,5 млрд долларов.

    В статье отмечается, что тенденция отказа от сотрудничества в данном вопросе наметилась давно, однако наиболее ярко проявилась только в 2014 году, когда отношения между РФ и США обострились на фоне конфликта в Донбассе. В результате Россия решила продать казначейские обязательства США на сумму в размере 20 млрд долларов.

    Россия пытается отказаться от доллара за счет укрепления рубля

    Существует мнение, что подобная политика российской стороны проводится для снижения влияния национальной валюты США на экономические процессы внутри страны. Кроме того, политики РФ заинтересованы в укреплении рубля, передает «Политэксперт».

    Ожидается, что в будущем Россия будет наращивать вес своей национальной валюты и снижать зависимость от доллара США.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #экономика #доллар #рубль #валюта
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