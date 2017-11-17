Отказ от доллара ради укрепления рубля: о новом финансовом курсе России рассказали СМИ

Москва, 17 ноября. Россия перестраивает инвестиционную политику таким образом, чтобы отказаться от использования американского доллара.

О новом финансовом курсе Москвы рассказало издание InvestBrothers. В конце года Россия снова сократила свои вложения в казначейские обязательства США (US Treasuries). В последние годы эксперты наблюдают перестройку российской политики в пользу укрепления позиций рубля и поэтапного отказа от доллара США, отмечается в статье со ссылкой на Минфин РФ. Так, на сегодняшний день размер инвестиций сократился на 1,5 млрд долларов.

В статье отмечается, что тенденция отказа от сотрудничества в данном вопросе наметилась давно, однако наиболее ярко проявилась только в 2014 году, когда отношения между РФ и США обострились на фоне конфликта в Донбассе. В результате Россия решила продать казначейские обязательства США на сумму в размере 20 млрд долларов.

Существует мнение, что подобная политика российской стороны проводится для снижения влияния национальной валюты США на экономические процессы внутри страны. Кроме того, политики РФ заинтересованы в укреплении рубля, передает «Политэксперт».

Ожидается, что в будущем Россия будет наращивать вес своей национальной валюты и снижать зависимость от доллара США.