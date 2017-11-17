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Происшествия
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Пять поселков в ДНР лишились электричества из-за обстрелов ВСУ
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    Пять поселков в ДНР лишились электричества из-за обстрелов ВСУ

    9:42  17 Ноября 2017
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    Пять поселков в ДНР лишились электричества из-за обстрелов ВСУ

    Донецк, 17 ноября. Пять населенных пунктов в Донбассе обесточены из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, в пяти поселках Новоазовского района было прекращено электроснабжение из-за обстрела ЛЭП на юге Донецкой народной республики.

    «Без света остались жители сел Коминтерново, Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское», — сообщил Якубов Донецкому агентству новостей.

    Как сообщалось ранее, за последние сутки украинские силовики около 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества и контактной группы в Минске урегулировать ситуацию, перестрелки между сторонами продолжаются.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #обстрел #электричество
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