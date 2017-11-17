Президент Чехии обсудит с Путиным санкции во время визита в Россию

Прага, 17 ноября. Президент Чехии Милош Земан обсудит с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым бессмысленность санкций, как западных, так и вынужденных ответных мер со стороны России. Об этом Земан заявил в эфире чешского телевидения.

«Санкции, конечно, мешают торговле. Я не раз говорил о том, что они бессмысленны. И те, которые объявлены Евросоюзом, и ответные, со стороны России», — рассказал чешский лидер.

Напомним, президент Чехии совместно с представителями ведущих фирм и предприятий республики намерен посетить Россию с 20 по 24 ноября. 21 ноября Земан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, на следующий день встретится с премьером Медведевым в Москве в рамках форума, участие в котором примут как российские, так и чешские предприниматели. 23 ноября чешский лидер отправится в Екатеринбург, где запланировано проведение еще одного бизнес-форума.

Кроме того, 23 ноября Земан посетит Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

Отметим, это будет первый за долгое время визит президента Чехии в Москву. В январе срок полномочий Земана истекает, однако политик уже объявил, что собирается вновь участвовать в президентских выборах.