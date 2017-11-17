Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Политика
Президент Чехии обсудит с Путиным санкции во время визита в Россию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Чехии обсудит с Путиным санкции во время визита в Россию

    10:00  17 Ноября 2017
    109

    Президент Чехии обсудит с Путиным санкции во время визита в Россию

    Прага, 17 ноября. Президент Чехии Милош Земан обсудит с президентом России Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым бессмысленность санкций, как западных, так и вынужденных ответных мер со стороны России. Об этом Земан заявил в эфире чешского телевидения.

    «Санкции, конечно, мешают торговле. Я не раз говорил о том, что они бессмысленны. И те, которые объявлены Евросоюзом, и ответные, со стороны России», — рассказал чешский лидер.

    Напомним, президент Чехии совместно с представителями ведущих фирм и предприятий республики намерен посетить Россию с 20 по 24 ноября. 21 ноября Земан проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, на следующий день встретится с премьером Медведевым в Москве в рамках форума, участие в котором примут как российские, так и чешские предприниматели. 23 ноября чешский лидер отправится в Екатеринбург, где запланировано проведение еще одного бизнес-форума.  

    Кроме того, 23 ноября Земан посетит Екатеринбург, где состоится еще один российско-чешский предпринимательский форум.

    Отметим, это будет первый за долгое время визит президента Чехии в Москву. В январе срок полномочий Земана истекает, однако политик уже объявил, что собирается вновь участвовать в президентских выборах.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #путин #россия #чехия #земан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        506
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1168
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        671
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        687