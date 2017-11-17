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Мужчина задержан в Петербурге из-за беременности несовершеннолетней возлюбленной
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    Мужчина задержан в Петербурге из-за беременности несовершеннолетней возлюбленной

    10:07  17 Ноября 2017
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    Мужчина задержан в Петербурге из-за беременности несовершеннолетней возлюбленной

    Санкт-Петербург, 17 ноября. В Петродворце задержан 19-летний парень, который в течение двух лет занимался сексом с несовершеннолетней.

    О незаконной связи правоохранительным органам стало известно после обращения 15-летней девочки в поликлинику, где ей был поставлен диагноз беременность 5-6 недель.

    Сотрудниками полиции задержан молодой человек 1998 года рождения. Установлено, что в период с осени 2015 года до осени 2017 года он вступал в половую связь с несовершеннолетней.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.134 ч.1 УК РФ. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #секс #несовершеннолетняя
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