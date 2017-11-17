Мужчина задержан в Петербурге из-за беременности несовершеннолетней возлюбленной

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Петродворце задержан 19-летний парень, который в течение двух лет занимался сексом с несовершеннолетней.

О незаконной связи правоохранительным органам стало известно после обращения 15-летней девочки в поликлинику, где ей был поставлен диагноз беременность 5-6 недель.

Сотрудниками полиции задержан молодой человек 1998 года рождения. Установлено, что в период с осени 2015 года до осени 2017 года он вступал в половую связь с несовершеннолетней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.134 ч.1 УК РФ. Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до четырех лет, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.