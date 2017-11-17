Палестинец с ножом атаковал военных в Израиле

Тель-Авив, 17 ноября. Гражданин Палестины напал на израильтянина, протаранив его на авто, а затем пытался атаковать с ножом военнослужащих, сообщает армейская пресс-служба.

В результате пострадал израильтянин и сам нападавший.

«Палестинец совершил автомобильный таран на перекрестке Гуш-Эцион, сбив и ранив израильтянина из числа гражданского населения», — отмечается в сообщении.

Затем мужчина вышел из автомобиля и попытался напасть на представителей Армии обороны Израиля. В ответ солдаты открыли огонь.

В данный момент пострадавшие палестинец и израильтянин госпитализированы.