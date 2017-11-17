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Тренер сборной Сирии подал в отставку после невыхода команды на ЧМ-2108
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    Тренер сборной Сирии подал в отставку после невыхода команды на ЧМ-2108

    9:37  17 Ноября 2017
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    Тренер сборной Сирии подал в отставку после невыхода команды на ЧМ-2108

    Дамаск, 17 ноября. Главный тренер футбольной сборной Сирии Айман Хаким подал в отставку, после того как его команда не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира по футболу в России. Специалист подвергся критике руководства футбольной федерации Сирии.

    «После недавних заявлений президента федерации Салама Рамадана я решил подать в отставку. Горжусь тем прогрессом, которого сборная достигла в последнее время на международной арене», — объявил о своих намерениях Хаким.

    Ранее в четверг президент футбольной федерации Сирии заявил, что обратился к Хакиму с предложением оставить свой пост, чтобы впоследствии сборную смог возглавить иностранный специалист. В то же время отставка Хакима пока еще официально не принята.

    Напомним, сборная Сирия была в шаге от того, чтобы пробиться на ЧМ-2018, однако в квалификационных матчах все же уступила команде Австралии.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #чм-2018 #тренер
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