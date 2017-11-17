Тренер сборной Сирии подал в отставку после невыхода команды на ЧМ-2108

Дамаск, 17 ноября. Главный тренер футбольной сборной Сирии Айман Хаким подал в отставку, после того как его команда не смогла квалифицироваться на Чемпионат мира по футболу в России. Специалист подвергся критике руководства футбольной федерации Сирии.

«После недавних заявлений президента федерации Салама Рамадана я решил подать в отставку. Горжусь тем прогрессом, которого сборная достигла в последнее время на международной арене», — объявил о своих намерениях Хаким.

Ранее в четверг президент футбольной федерации Сирии заявил, что обратился к Хакиму с предложением оставить свой пост, чтобы впоследствии сборную смог возглавить иностранный специалист. В то же время отставка Хакима пока еще официально не принята.

Напомним, сборная Сирия была в шаге от того, чтобы пробиться на ЧМ-2018, однако в квалификационных матчах все же уступила команде Австралии.