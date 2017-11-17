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Ученые показали на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой
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    Ученые показали на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой

    9:25  17 Ноября 2017
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    Ученые показали на видео огромную озоновую дыру над Антарктидой

    Москва, 17 ноября. Международный коллектив климатологов следил за изменением озонового слоя Земли в течение последних тридцати лет, результатом стал анимационный ролик, на котором можно увидеть гигантскую озоновую дыру над Антарктидой.

    Об этом сообщает Европейское космическое агентство. Видео доступно для просмотра на сайте организации, передает «Телеканал 360».

    По результатам многолетних наблюдений ученые установили, что содержание озона в атмосфере планеты снижалось до 1997 года, после чего начало расти. Положительную динамику специалисты объясняют принятием по всему миру мер, сокращающих выбросы фторхлоруглеводородов.

    Данные о состоянии озонового слоя поступали с семи европейских и американских спутников.

    Озоновый слой, расположенный в верхних слоях атмосферы Земли на высоте от 10 до 40 километров, защищает поверхность планеты от ультрафиолетового излучения, которое провоцирует развитие раковых заболеваний и мутации у организмов.

    Напомним, этим летом российское правительство ввело ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ на территорию стран. 

    Ранее сообщалось, что американские ученые бьют тревогу. Совсем скоро, по их прогнозам, над Соединенными Штатами может возникнуть огромная озоновая дыра, из-за которой в стране может резко вырасти число онкобольных.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #антарктида #озоновая дыра
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