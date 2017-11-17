ФАС: Стоимость мест в плацкарте превысила цену авиабилетов

Москва, 17 ноября. Стоимость проезда в плацкартных вагонах на некоторых железнодорожных маршрутах оказалась выше, чем цена на перелеты авиакомпании «Победа» в том же направлении.

К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба после сравнения стоимости билетов отправлением 30 октября из Москвы, пишет «Газета.ру».

Согласно исследованию ФАС, за билет «Победы» из Москвы в Новосибирск пассажирам нужно заплатить 4 тысячи рублей, тогда как минимальная стоимость плацкарта по тому же маршруту составляет 4 100 рублей, несмотря на то, что поезд добирается до Новосибирска за двое суток. Время авиаперелета составляет четыре часа.

Также следующий в Сургут плацкарт оказался дороже самолета на 150 рублей. При этом время в пути на поезде – 1 день и 22 часа, на самолете – 3 часа 10 минут. Кроме того, в ряде случаев дешевле плацкартных оказались места в купе.

Напомним, накануне были возобновлены продажи билетов в общие и плацкартные вагоны с отправлением с 1 января 2018 года. Ранее в начале января РЖД приостановили реализацию данных билетов в связи с тем, что их стоимость на следующий год не была определена.