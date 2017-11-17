Россию втягивают в войну: в Госдуме отреагировали на создание США запрещенных ракет

Соединенные Штаты закладывают основу для возрождения арсенала вооружений, которые запрещены действием договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В настоящее время, по информации американских средств массовой информации, командование ВС проводит предварительное изучение и разработку потенциального возрождения арсенала ракет средней и малой дальности наземного базирования. Эти действия Соединенных Штатов объясняются тем, что Вашингтон хочет показать Москве, какие ракеты появятся в распоряжении США в случае нарушения ДРСМД.

Напомним, Соединенные Штаты обвинили Российскую Федерацию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем обвинения продолжились. В свою очередь Россия неоднократно опровергала голословные обвинения американской стороны, после чего были выдвинуты встречные обвинения.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года. Под его действие попали развернутые и неразвернутые ракеты малой и средней дальности. Всего Советский Союз уничтожил 1846 ракет, а США — 846.

Реакция Госдумы

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН действия Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты ищут только повод для того, чтобы оправдать свои действия по нарушению ДРСМД. Поэтому они обвиняют нас, что это мы якобы нарушаем договор, абсолютно неоправданно, хочу заметить. И то, что президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин обратил внимание на разворачивание в Румынии соответствующих ракетных комплексов, тоже находится в этой области. Это первое. Второе — мы знаем, что США проводят испытания по одной из ракет, которая явно идет вразрез с ДРСМД. Это можно и нужно расценивать как акт агрессии в отношении нашей страны. Она может осуществляться в рамках подготовительного этапа. Это щелчок подготовки к холодной войне. Идет попытка втянуть нашу страну в эту войну, что никак не приветствуется нашей страной. Мы действуем в рамках всех норм международного права с соблюдением ДРСМД и будем требовать этого от других государств. Мы поднимем этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН», — пояснил Юрий Швыткин.

Как передает Газета.ru, конгресс США одобрил создание ракеты из-за «нарушения Россией договора РСМД».