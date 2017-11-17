Политолог о заявлении Антонова: Россия настроена на гиперконструктивность в отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американские ведомства настроены на конструктивный диалог с РФ.

«Отношение ко мне в Госдепартаменте США и других ведомствах, где я успел побывать за это время, приветливое и доброжелательное. При этом американские коллеги выражают настрой на конструктивный диалог», — сказал дипломат.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что отечественная сторона продолжает придерживаться своей генеральной линии в отношениях с Америкой.

«Эта линия нацелена на максимальную конструктивность, на гиперконструктивность. Согласно той позиции, которой придерживается Россия, наши дипломаты не будут выражать сомнения в том, что отношения между двумя государствами можно наладить, несмотря на то, что в действительности все обстоит гораздо хуже.

Поэтому Антонов, несмотря на то, что в Соединенных Штатах считают его сторонником «жесткой» линии, все время говорит о том, что возможен конструктивный и позитивный диалог между двумя сторонами, что есть основания полагать, что мы сможем о чем-то договориться. Хотя сам Антонов недавно говорил, что ни один из конгрессменов не желает с ним встречаться, хотя бы потому, что среди американской политической элиты существует своего рода заговор необщения с Российской Федерацией. Но это не значит, что российские официальные лица будут менять свой политический язык и систему высказываний, они все равно буду нацелены на конструктивное общение», — рассуждает политический аналитик.

Владимир Брутер подчеркнул, что сирийский и украинский кризисы на данный момент нельзя разрешить, поскольку сейчас не существует способов сделать это так, чтобы удовлетворенными остались все стороны конфликта.

«Отношения улучшатся только тогда, когда Соединенные Штаты перестанут видеть в России конкурента. А это может произойти только тогда, когда Россия перестанет проводить активную внешнюю политику. Поэтому речь об улучшении отношений в ближайшее время не идет вообще», — продолжает эксперт.

По мнению Брутера, если на выборах в Конгресс США в 2018 выиграют республиканцы, то риторика США останется такой же, как и сейчас. Если же победу одержат демократы, то России будет предъявляться еще больше претензий.

Как сообщает «Газета.ru», ранее Анатолий Антонов пожаловался, что американские конгрессмены отказывают ему во встречах. При этом он отметил, что российские парламентарии очень тепло встретили посла США в России Джона Хантсмана.