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Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla
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    Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla

    9:09  17 Ноября 2017
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    Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla

    Нью-Йорк, 17 ноября. Американская компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция велась на официальном сайте компании Илона Маска.

    «В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля», — заявил Маск.

    По словам основателя Tesla, новейший электрический грузовик способен проехать 804 км. Такое расстояние авто преодолеет при полной загрузке и максимально возможном разгоне. Длина большинства грузовиков — 250 миль, поэтому на авто можно будет не только добраться до пункта назначения, но и вернуться обратно домой без дополнительной подзарядки.

    Грузовик получил четыре двигателя. Согласно предоставленным данным, новая фура Tesla может разогнаться с нуля до 60 км/ч. всего за пять секунд.

    Как утверждает Илон Маск, доставка грузовиков компании Tesla будет стоить 1,26 доллара на милю. Массовое производство машин стартует в 2019 году.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #илон маск #tesla #авто #грузовик
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