Илон Маск представил первый беспилотный грузовик Tesla

Нью-Йорк, 17 ноября. Американская компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом. Трансляция велась на официальном сайте компании Илона Маска.

«В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla сконструирован как пуля», — заявил Маск.

По словам основателя Tesla, новейший электрический грузовик способен проехать 804 км. Такое расстояние авто преодолеет при полной загрузке и максимально возможном разгоне. Длина большинства грузовиков — 250 миль, поэтому на авто можно будет не только добраться до пункта назначения, но и вернуться обратно домой без дополнительной подзарядки.

Tesla Semi unveil, 8pm PT tomorrow — watch live at https://t.co/8uVlhvzpu5 pic.twitter.com/hCIm5iCW6J — Tesla (@Tesla) November 15, 2017

Грузовик получил четыре двигателя. Согласно предоставленным данным, новая фура Tesla может разогнаться с нуля до 60 км/ч. всего за пять секунд.

Как утверждает Илон Маск, доставка грузовиков компании Tesla будет стоить 1,26 доллара на милю. Массовое производство машин стартует в 2019 году.