Volkswagen представил седан Polo нового поколения

Москва, 17 ноября. Немецкий автоконцерн Volkswagen представил новое поколение автомобилей Volkswagen Polo. Презентация началась с появления 6-го поколения седанов Polo на бразильской выставке — на южноамериканском рынке модель получила название Virtus.

Машина оборудована атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 117 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной «автомат».

Модель оборудована цифровой панелью, сенсорным мультимедийным экраном, а также системой ассистирования водителю.

Если говорить о скоростных характеристиках, то новое поколение популярной модели Polo сможет разгоняться до 194 км/ч.

Ожидается, что автомобиль появится на автомобильных рынках в начале следующего года.