Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Экономика
Volkswagen представил седан Polo нового поколения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Volkswagen представил седан Polo нового поколения

    9:21  17 Ноября 2017
    1195

    Volkswagen представил седан Polo нового поколения

    Москва, 17 ноября. Немецкий автоконцерн Volkswagen представил новое поколение автомобилей Volkswagen Polo. Презентация началась с появления 6-го поколения седанов Polo на бразильской выставке — на южноамериканском рынке модель получила название Virtus.

    Машина оборудована атмосферным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 117 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-скоростной «автомат».

    Volkswagen представил седан Polo нового поколения

    Модель оборудована цифровой панелью, сенсорным мультимедийным экраном, а также системой ассистирования водителю.

    Если говорить о скоростных характеристиках, то новое поколение популярной модели Polo сможет разгоняться до 194 км/ч.

    Ожидается, что автомобиль появится на автомобильных рынках в начале следующего года. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #volkswagen polo #virtus #новая модель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        501
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1148
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        664
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        685