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Новости Сирии
Ракетный комплекс «Точка» работает по позициям террористов в Сирии
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    Ракетный комплекс «Точка» работает по позициям террористов в Сирии

    9:02  17 Ноября 2017  /обновлено: 9:17  17 Ноября 2017
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    Ракетный комплекс «Точка» запущен по позициям террористов в Сирии

    Москва, 17 ноября. Тактический ракетный комплекс «Точка» работает по позициям террористов в САР. Соответствующие кадры были опубликованы сирийскими военными.

    Согласно снимкам, запуск комплекса в работу был произведен в районе населенного пункта Абу-Кемаль, где правительственные войска Сирии ведут бои с боевиками ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация).

    Комплексы «Точка» обладают высокой точностью поражения, они могут производить огонь на расстояние до 120 км.

    Напомним, в настоящий момент боевики ИГИЛ (запрещена в России) фактически разгромлены. Активную работу в населенных пунктах начали вести саперы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #ракета #сар #запуск #точка
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