Ракетный комплекс «Точка» работает по позициям террористов в Сирии

Москва, 17 ноября. Тактический ракетный комплекс «Точка» работает по позициям террористов в САР. Соответствующие кадры были опубликованы сирийскими военными.

Согласно снимкам, запуск комплекса в работу был произведен в районе населенного пункта Абу-Кемаль, где правительственные войска Сирии ведут бои с боевиками ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация).

Комплексы «Точка» обладают высокой точностью поражения, они могут производить огонь на расстояние до 120 км.

Напомним, в настоящий момент боевики ИГИЛ (запрещена в России) фактически разгромлены. Активную работу в населенных пунктах начали вести саперы.

1 Организация запрещена на территории РФ.