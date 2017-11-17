Работу саперов Сирии показали на видео

Дамаск, 17 ноября. Саперы в Сирии продолжают работы по зачистке местности от мин и других взрывных устройств, оставленных боевиками.

В настоящее время, после фактического разгрома боевиков ИГИЛ1 (запрещена в России) в Сирии, на первый план выходят задачи по восстановлению городов и инфраструктуры, поэтому главными героями сегодняшнего дня в разрушенных городах являются саперы. Телеканал «Звезда» показал в репортаже работу специалистов сирийской армии без купюр.



До сих пор жители находят в своих домах взрывные устройства и реактивные снаряды. Последние представляют особую опасность. Извлекать такие боеприпасы слишком опасно, поэтому их подрывают на месте после того, как подберут людям новое жилье.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 1,2 тысячи объектов террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.