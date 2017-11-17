Строительство ветропарка начнут в Ростовской области в 2018 году

Ростов-на-Дону, 17 ноября. Ветропарк площадью 133 гектара начнут строить в Азовском районе Ростовской области в 2018 году.

Ветропарк будет расположен на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Его мощность составит более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год, благодаря чему в атмосферу не попадет более 99 тысяч тонн углекислого газа.

Реализацией проекта займется компания «Энел Россия», сообщает официальный портал Правительства Ростовской области. Ветропарк на территории бывшего «Азов-Сити» станет первым проектом в сфере ветроэнергетики в регионе, однако «Энел Россия» не исключает возможности строительства новых ветропарков на других территориях Ростовской области.