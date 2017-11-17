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Строительство ветропарка начнут в Ростовской области в 2018 году
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    Строительство ветропарка начнут в Ростовской области в 2018 году

    8:42  17 Ноября 2017
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    Строительство ветропарка начнут в Ростовской области в 2018 году

    Ростов-на-Дону, 17 ноября. Ветропарк площадью 133 гектара начнут строить в Азовском районе Ростовской области в 2018 году.

    Ветропарк будет расположен на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Его мощность составит более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВтч в год, благодаря чему в атмосферу не попадет более 99 тысяч тонн углекислого газа.

    Реализацией проекта займется компания «Энел Россия», сообщает официальный портал Правительства Ростовской области. Ветропарк на территории бывшего «Азов-Сити» станет первым проектом в сфере ветроэнергетики в регионе, однако «Энел Россия» не исключает возможности строительства новых ветропарков на других территориях Ростовской области.

    Автор: Алексей Громов
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    #ростов-на-дону #энергетика #ветропарк
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