«Секретная миллионерша» раздала подарки на три млн рублей в Воронеже

Москва, 17 ноября. Владелица ювелирного бизнеса Анна Нерли сделала воронежцам подарки на сумму в несколько миллионов рублей.

Благотворительная акция прошла в рамках проекта телеканала «Пятница!» «Секретный миллионер». По условиям реалити-шоу успешные предприниматели под видом обычных людей отправляются на улицы российских городов, где должны выжить без связей и банковских карт.

По видом нищенки Анна отправилась в Воронеж, где должна была выполнить несколько заданий, в том числе найти жилье и работу, а также познакомиться с людьми, которым она сможет помочь.

В конце проекта Анна раскрыла карты, рассказав, кем является на самом деле. В качестве благодарности Нерли подарила 300 тысяч рублей на новую машину воронежцу, который ей помог, а также по грузовику подарков на три миллиона рублей волонтерскому центру и приюту для людей с ограниченными возможностями, которые также оказались на ее пути в эти пять дней выживания в Воронеже.