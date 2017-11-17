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ВСУ около 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР
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    ВСУ около 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

    8:13  17 Ноября 2017
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    ВСУ около 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

    Донецк, 17 ноября. За последние сутки украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщило оперативное командование ДНР.

    По словам представителей командования, ВСУ нарушили перемирие 37 раз за прошедшие сутки. 19 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелам. Огонь велся из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    Один дом и два участка газопровода повреждены в поселке Гольмовский на окраине донецкой Горловки.

    Несмотря на ряд соглашений, заключенных в целях урегулирования вооруженного конфликта в Минске, украинские силовики регулярно нарушают режим прекращения огня, перестрелки сторон продолжаются.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта за это время стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #всу #обстрел
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