ВСУ около 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

Донецк, 17 ноября. За последние сутки украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщило оперативное командование ДНР.

По словам представителей командования, ВСУ нарушили перемирие 37 раз за прошедшие сутки. 19 населенных пунктов Донбасса подверглись обстрелам. Огонь велся из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Один дом и два участка газопровода повреждены в поселке Гольмовский на окраине донецкой Горловки.

Несмотря на ряд соглашений, заключенных в целях урегулирования вооруженного конфликта в Минске, украинские силовики регулярно нарушают режим прекращения огня, перестрелки сторон продолжаются.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта за это время стали более 10 тысяч человек.