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Овечкин рассказал, зачем создал «Команду Путина»
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    Овечкин рассказал, зачем создал «Команду Путина»

    8:00  17 Ноября 2017
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    Овечкин рассказал, зачем создал «Команду Путина»

    Москва, 17 ноября. Российский хоккеист Александр Овечкин объяснил, что хочет создать движение «Команда Путина» ради своей страны и людей, которые ее поддерживают.

    «Я просто хочу сделать все, что могу, для моей страны», — сообщил он в интервью The New York Post.

    Он отметил, что идея создать движение принадлежит ему, но никаких глубоких политических целей она не имеет: хоккеист заниматься политикой не собирается.  

    «Putin Team — это Putin Team. Это просто для людей, которые поддерживают страну, и это по сути простая вещь», — подчеркнул Овечкин.

    Овечкин рассказал, зачем создал «Команду Путина»

    Он также сообщил изданию, что последний раз видел Путина прошлым летом и не имеет прямых контактов российского президента.

    Напомним, Александр Овечкин является игроком клуба НХЛ «Washington Capitals», живет в США. Идею о создании «Команды Путина» он сообщил русскоязычным подписчикам 2 ноября на своей странице в Instagram. Однако заявление вызвало широкий общественный резонанс в Америке.

    В Кремле идею Овечкина оценили, хотя и отметили, что не знают, в какой форме хоккеист собирается ее реализовать. В госдепе США инициативу россиянина также прокомментировали, подчеркнув, что «уважают право на свободу слова и мысли».

    За создание «Команды Путина» высказалось большинство россиян. К «Команде» уже присоединились некоторые спортсмены и общественные деятели. Среди них – баскетбольный тренер Евгений Гомельский и шахматист Сергей Карякин.

    Автор: Алексей Громов
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    #хоккей #овечкин #команда путина
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