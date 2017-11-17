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Новости Сирии
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РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января
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    РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

    8:03  17 Ноября 2017  /обновлено: 8:04  17 Ноября 2017
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    РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

    Москва, 17 ноября. РЖД в пятницу возобновляет продажу в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением с 1 января 2018 года.

    Указанные сроки соответствуют правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов, который по результатам правления ФАС направлен на регистрацию в Минюст РФ.

    Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны.

    Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #тарифы #ржд #продажа #билеты
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