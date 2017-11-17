РЖД возобновили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны с отправлением с 1 января

Москва, 17 ноября. РЖД в пятницу возобновляет продажу в плацкартные и общие вагоны на поезда дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением с 1 января 2018 года.

Указанные сроки соответствуют правилам перевозок, а также дате вступления в силу приказа ФАС об индексации тарифов, который по результатам правления ФАС направлен на регистрацию в Минюст РФ.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны.

Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.