Колобков: Часть требований ВАДА находятся вне компетенции РУСАДА

Москва, 17 ноября. Россия признает важность доклада Макларена, но не может признать всех его пунктов, выдача допинг-проб спортсменов находится вне компетенции Минспорта РФ и Российского антидопингового агентства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Что касается допинг-проб, то они опечатаны СК и в соответствии со ст. 82 УПК России могут быть выданы только по решению суда и после окончания расследования», — объяснил он в интервью RT, объясняя позицию России по требованиям ВАДА.

Министр также сообщил, что претензии ВАДА по поводу допуска в закрытые города, где находятся спортсмены, скорее всего сняты.

Напомним, накануне в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение пока не восстанавливать РУСАДА в правах. Однако, как ранее сообщал Колобков, такой вердикт не помешает российским спортсменам принять участие в Олимпиаде в 2018 году. Этот вопрос находится в компетенции Международного олимпийского комитета.