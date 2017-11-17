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Спорт
Колобков: Часть требований ВАДА находятся вне компетенции РУСАДА
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    Колобков: Часть требований ВАДА находятся вне компетенции РУСАДА

    7:34  17 Ноября 2017
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    Колобков: Часть требований ВАДА находятся вне компетенции РУСАДА

    Москва, 17 ноября. Россия признает важность доклада Макларена, но не может признать всех его пунктов, выдача допинг-проб спортсменов находится вне компетенции Минспорта РФ и Российского антидопингового агентства, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

    «Что касается допинг-проб, то они опечатаны СК и в соответствии со ст. 82 УПК России могут быть выданы только по решению суда и после окончания расследования», — объяснил он в интервью RT, объясняя позицию России по требованиям ВАДА.

    Министр также сообщил, что претензии ВАДА по поводу допуска в закрытые города, где находятся спортсмены, скорее всего сняты.

    Напомним, накануне в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение пока не восстанавливать РУСАДА в правах. Однако, как ранее сообщал Колобков, такой вердикт не помешает российским спортсменам принять участие в Олимпиаде в 2018 году. Этот вопрос находится в компетенции Международного олимпийского комитета.

    Автор: Алексей Громов
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    #вада #русада #колобков
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