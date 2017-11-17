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Новороссия
ВСУ нарушили режим перемирия восемь раз за сутки — ЛНР
Новороссия
ВСУ нарушили режим перемирия восемь раз за сутки — ЛНР
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    ВСУ нарушили режим перемирия восемь раз за сутки — ЛНР

    7:26  17 Ноября 2017
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    ВСУ нарушили режим перемирия восемь раз за сутки — ЛНР

    Луганск, 17 ноября. Украинские военные восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

    Как рассказали в пресс-службе народной милиции ЛНР, ВСУ использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего были выпущены более 90 снарядов.

    Под обстрелы попали позиции сил ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново, Сокольники, Красный Яр, Желтое. 

    Информация о жертвах и разрушениях уточняется. По предварительным данным пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

    Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #обстрел #лнр
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