Жительница Тюмени украла у матери золотые украшения и сдала в комиссионку

Тюмень, 17 ноября. Жительница Тюмени украла у матери золотые украшения общей суммой на 10 тысяч рублей и сдала их в комиссионный магазин. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Мать, проживая в одной квартире с дочерью 1988 года рождения, около месяца не проверяла, находятся ли на месте ее ювелирные украшения. В середине ноября женщина не обнаружила их и обратилась в полицию, сообщает тюменское УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что золото украла ее дочь и сдала его в комиссионный магазин. Украшения были изъяты и возвращены хозяйке. Против ее дочери 1988 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Кража».