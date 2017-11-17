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Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей
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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

    6:47  17 Ноября 2017
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    Forbes назвал самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей

    Москва, 17 ноября. Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет.

    Сообщается, что лидером рейтинга стал нанадский исполнитель эфиопского происхождения The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе).

    Отмечается, что годовой доход 27-летнего музыканта к 2017 году достиг 92 млн долларов.

    Следом за ним идет еще один канадец — 23-летний Джастин Бибер, годовой доход которого составил 83,5 млн долларов.

    Замыкает тройку лидеров заработавшая 69 млн долларов заняла 29-летняя британская певица Адель.

    Автор: Ирина Новикова
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    #forbes #рейтинг #знаменитости
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