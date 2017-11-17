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В Европе растет популярность автомобилей Lada
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    В Европе растет популярность автомобилей Lada

    7:05  17 Ноября 2017
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    В Европе растет популярность автомобилей Lada

    Москва, 17 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили о росте популярности автомобилей российской марки Lada среди европейских автолюбителей.

    По данным агентства, уже пятый месяц подряд в странах Европейского союза растут продажи Lada Vesta.

    Отмечается, что только в мае текущего года было зафиксировано незначительное снижение в реализации автомобилей данного бренда на территории Евросоюза.В Европе растет популярность автомобилей Lada

    Так, за октябрь 2017 года в странах ЕС продали около 450 новых автомобилей марки Lada, что на 22% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

    В целом, за 11 месяцев текущего года количество проданных в Европе машин российского производителя превысило 4 тысячи штук.

    Автор: Ирина Новикова
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    #евросоюз #lada vesta #продажа автомобилей
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