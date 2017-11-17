В Европе растет популярность автомобилей Lada

Москва, 17 ноября. Эксперты аналитического агентства «Автостат» сообщили о росте популярности автомобилей российской марки Lada среди европейских автолюбителей.

По данным агентства, уже пятый месяц подряд в странах Европейского союза растут продажи Lada Vesta.

Отмечается, что только в мае текущего года было зафиксировано незначительное снижение в реализации автомобилей данного бренда на территории Евросоюза.

Так, за октябрь 2017 года в странах ЕС продали около 450 новых автомобилей марки Lada, что на 22% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В целом, за 11 месяцев текущего года количество проданных в Европе машин российского производителя превысило 4 тысячи штук.