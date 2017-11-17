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Сирия: ИГ взорвало свой трофейный танк, выдав это за уничтожение танка САА
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    Сирия: ИГ взорвало свой трофейный танк, выдав это за уничтожение танка САА

    6:11  17 Ноября 2017
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    Сирия: боевики ИГ взорвали свой трофейный танк, выдав его за принадлежащий САА

    Дамаск, 17 ноября. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) подорвали захваченный ранее танк, выдавая его за бронемашину сирийской армии.

    Сообщается, что группировка заявила, что в четверг им удалось уничтожить один из танков Т-90 Сирийской арабской армии. В подтверждение были представлены фотографии взорванного танка с оторванной башней.Сирия: ИГ взорвало свой трофейный танк, выдав это за уничтожение танка САА

    Однако источник в САА опроверг данную информацию, заявив, что в четверг в районе Аль-Маядина правительственные войска не теряли ни одной похожей единицы военной техники.

    Предполагается, что взорванный танк является модернизированной версией Т-72 и был захвачен боевиками в данном районе 25 октября.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #исламское государство #танк
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