Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» несут существенные потери на востоке Хамы

Дамаск, 17 ноября. Источники сообщают, что боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) несут существенные потери в боях с сирийскими правительственными войсками в провинции Хама.

Сообщается, что ожесточенные бои террористов с Сирийской арабской армией идут на северо-востоке провинции.

Ранее стало известно, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников смогла уничтожить последние укрепленные позиции боевиков у Хазема и Рабдаха, что в юго-восточных окрестностях провинции Хама.