Конгресс США выделил Пентагону средства на противодействие России

Вашингтон, 17 ноября. Сенат Конгресса США принял законопроект о выделении средств Министерству обороны страны на противодействие России.

Сообщается, что в документ входит сразу несколько статей в рамках «Инициативы по сдерживанию в Европе», на которую Пентагон может истратить $4,6 млрд.

Отмечается, что $100 млн из этой суммы могут пойти на повышение обороноспособности прибалтийских государств. Еще $350 млн выделено на оказание военной помощи Украине.

Ранее RT на русском сообщало, что Сенат конгресса США принял проект бюджета Пентагона в размере $700 млрд. Принятый закон в скором времени будет направлен президенту на подписание.