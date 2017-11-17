Антонов подчеркнул важность договоренностей по Сирии между РФ и США

Вашингтон, 17 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что договоренности по Сирии, достигнутые президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во Вьетнаме, показали, что страны нуждаются друг в друге.

«Последний контакт между российским и американским президентами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и их совместное заявление по Сирии доказало, что наши страны нуждаются друг в друге и могут достичь согласия для совместной работы», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что особенно важно «не закрываться друг от друга», и смотреть не в прошлое, а совместно разрабатывать стратегию по достижению общих целей, передает РИА Новости.

Ранее RT на русском сообщало, что 11 ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление по Сирии.