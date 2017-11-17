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Новости Сирии
Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» несут существенные потери на востоке Хамы
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Антонов подчеркнул важность договоренностей по Сирии между РФ и США
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    Антонов подчеркнул важность договоренностей по Сирии между РФ и США

    5:05  17 Ноября 2017
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    Антонов подчеркнул важность договоренностей по Сирии между РФ и США

    Вашингтон, 17 ноября. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что договоренности по Сирии, достигнутые президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во Вьетнаме, показали, что страны нуждаются друг в друге.

    «Последний контакт между российским и американским президентами на полях саммита АТЭС во Вьетнаме и их совместное заявление по Сирии доказало, что наши страны нуждаются друг в друге и могут достичь согласия для совместной работы», — сказал дипломат.

    Он подчеркнул, что особенно важно «не закрываться друг от друга», и смотреть не в прошлое, а совместно разрабатывать стратегию по достижению общих целей, передает РИА Новости.Антонов подчеркнул важность договоренностей по Сирии между РФ и США

    Ранее RT на русском сообщало, что 11 ноября на полях саммита АТЭС во Вьетнаме президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одобрили совместное заявление по Сирии. 

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #сирия #анатолий антонов #рф
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