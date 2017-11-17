Ляшко шокирован поступком лучшей учительницы Украины 2016 года

Киев, 17 ноября. Народный депутат Украины Олег Ляшко обратил внимание Верховной рады на поступок победительнице конкурса «Учитель года-2016».

По словам Ляшко, его шокировал тот факт, что Виолетта Македон из Берегово Закарпатской области, получив престижную награду, уехала в Великобританию работать сиделкой.

В ходе выступления на пленарном заседании Рады Ляшко отметил, что из-за проводимой властями страны социально-экономической политики и низких зарплат на Украине скоро совсем не останется людей.

«Пока мы тут с вами спорим какие налоги вводить или не вводить, я скажу новость: «Учитель года-2016» Виолетта Македон из Берегово Закарпатской области выехала в Британию, где работает смотрительницей за 80-летним английским дедом», — сказал политик.

Он подчеркнул, что по словам самой Македон, причиной отъезда стали низкие зарплаты на Украине и отсутствие перспектив.

«И лучший учитель прошлого года выносит горшки и получает зарплату в день такую, какую она в месяц получала в Украине», — резюмировал Ляшко.