Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

Нью-Йорк, 17 ноября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН может принять решение о техническом продлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

По словам дипломата, это даст больше времени на согласование резолюции о мандате следственной комиссии.

Он также добавил, что мандат СМР можно будет продлить даже после того, как он истечет.

Ранее RT на русском сообщало, что выставленный на голосование в СБ ООН российский проект резолюции о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии не получил необходимого количества голосов.