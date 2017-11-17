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Украина
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Новости Сирии
Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя
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    Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

    4:06  17 Ноября 2017
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    Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

    Нью-Йорк, 17 ноября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН может принять решение о техническом продлении работы Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии (СМР).

    По словам дипломата, это даст больше времени на согласование резолюции о мандате следственной комиссии.

    Он также добавил, что мандат СМР можно будет продлить даже после того, как он истечет.

    Ранее RT на русском сообщало, что выставленный на голосование в СБ ООН российский проект резолюции о продлении мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию (СМР) случаев применения химического оружия в Сирии не получил необходимого количества голосов.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #василий небензя #смр
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