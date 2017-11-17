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Украина
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Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс объектов террористов
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс объектов террористов

    3:43  17 Ноября 2017
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    Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс объектов террористов

    Москва, 17 ноября. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 1,2 тысяч объектов террористических группировок.

    По данным ведомства, за неделю российские самолеты совершили более 500 вылетов в Сирии.

    Еще более 300 вылетов совершили беспилотные летательные аппараты, ими были обнаружены 432 объекта боевиков.

    Кроме того, за указанный период было обезврежено примерно 45 тысяч взрывоопасных предметов.Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс объектов террористов

    Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет доказательств сговора между коалицией во главе с США и террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #вкс рф
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