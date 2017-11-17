Сирия: ВКС РФ за неделю уничтожили более 1,2 тыс объектов террористов

Москва, 17 ноября. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 1,2 тысяч объектов террористических группировок.

По данным ведомства, за неделю российские самолеты совершили более 500 вылетов в Сирии.

Еще более 300 вылетов совершили беспилотные летательные аппараты, ими были обнаружены 432 объекта боевиков.

Кроме того, за указанный период было обезврежено примерно 45 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России нет доказательств сговора между коалицией во главе с США и террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.