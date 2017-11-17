Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Украина
Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну

    10:13  17 Ноября 2017
    32

    Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну

    В Великой Отечественной войне погибли миллионы украинцев. Но для Киева такой войны больше не существует. Она превратилась в «советско-пропагандистский термин». Отныне позволено использовать лишь слова «Вторая мировая война».

    Похоже, украинские парламентарии приняли в качестве девиза афоризм Оскара Уайльда: «Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее переписывать».

    Законом также запрещается Знамя Победы и другие немногочисленные советские символы, уцелевшие после декоммунизации. Украинское агентство УНИАН поясняет, что, «как известно, Советский Союз вступил во вторую мировую войну на стороне нацистской Германии».

    Среди депутатов, поддержавших закон, был и Алексей Гончаренко. Он примкнул к рядам Порошенко после «революции достоинства». А вот до «революции достоинства» этот человек девять лет входил в Партию регионов. И клятвенно обещал своим избирателям, что Знамя Победы — в надежных руках.

    Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну

    Политик отлично сориентировался в новых реалиях. Во время трагических событий в Доме Профсоюзов в Одессе, когда десятки горожан были убиты неонацистами, Гончаренко устроил фотосессию на фоне погибших людей.

    Заметим, кстати, что ни один из 16 одесских депутатов украинского парламента не дал голос против законопроекта. Эти люди представляют город, в котором на 9-е Мая десятки тысяч людей собираются на Бессмертный полк.

    Несмотря на травлю националистов и вопреки стараниям киевских властей. Последние и правда не сидят сложа руки. Скажем, Владимир Вятрович, отвечающий за украинскую нацинальную память, назвал освобождение Одессы от фашистов «так называемым». И добавил, что отмечать его не следовало.

    Упразднение Великой Отечественной войны не вызвало в украинском обществе бури эмоций. Ничего удивительного в подобном развитии событий нет. После победы «Майдана» новые власти взяли курс на последовательную дискредитацию советского прошлого. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нормативный акт «очередным предательством».

    Вполне уместно. Речь идет лишь о еще одном предательстве своего прошлого в длинной череде других предательств. Закон о декоммунизации поставил знак равенства между советской властью и фашистской Германией. Инакомыслие подавляется жестоко. За использование «тоталитарной символики» в любом виде нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах — до десяти.

    В то же время, высоко поднимается знамя нацистов и фашистов всех мастей. Например, день защитника Украины празднуется теперь 14 октября, в день, когда была основана украинская повстанческая армия (УПА1 — запрещенная в России организация).

    Никаких претензий нет и к «СС Галичина». Символика этой организации, как выяснилось, ником образом не пропагандирует нацизм.

    В последнее время трактовка исторических событий Киевом приводит к конфликтам на международной арене. Испортить отношения с Россией больше, чем сейчас, пожалуй, уже невозможно. А вот реакция Варшавы изрядно огорчает украинскую политическую «элиту».

    Уже и Петр Алексеевич засуетился.

    Однако миротворческие усилия президента поддерживают не все.

    Самим полякам не худо было бы вспомнить, как рьяно они поддерживали «революцию достоинства», в авангарде которой шли правые радикалы под красно-черными флагами УПА. Но тогда Польша всего этого не замечала. Бандеровцы? Нет, не видели.

    Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        Работа следственной комиссии по Сирии может быть временно продлена — Небензя

        4:06   17 Ноября 2017
        506
        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        Россия наложила вето на резолюцию США в СБ ООН о продлении мандата СМР

        0:28   17 Ноября 2017
        1168
        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        Сирия: террористы подвергли обстрелу жилые кварталы Дамаска

        22:23   16 Ноября 2017
        671
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        687