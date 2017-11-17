Конец истории: Украина отменила Великую отечественную войну

В Великой Отечественной войне погибли миллионы украинцев. Но для Киева такой войны больше не существует. Она превратилась в «советско-пропагандистский термин». Отныне позволено использовать лишь слова «Вторая мировая война».

Похоже, украинские парламентарии приняли в качестве девиза афоризм Оскара Уайльда: «Единственный наш долг перед историей — это постоянно ее переписывать».

Законом также запрещается Знамя Победы и другие немногочисленные советские символы, уцелевшие после декоммунизации. Украинское агентство УНИАН поясняет, что, «как известно, Советский Союз вступил во вторую мировую войну на стороне нацистской Германии».

Рада замінила у законі Велику Вітчизняну війну на Другу світовуhttps://t.co/BfBampeU2o pic.twitter.com/fuJZE5NIOB — unian (@unian) November 14, 2017

Среди депутатов, поддержавших закон, был и Алексей Гончаренко. Он примкнул к рядам Порошенко после «революции достоинства». А вот до «революции достоинства» этот человек девять лет входил в Партию регионов. И клятвенно обещал своим избирателям, что Знамя Победы — в надежных руках.

Политик отлично сориентировался в новых реалиях. Во время трагических событий в Доме Профсоюзов в Одессе, когда десятки горожан были убиты неонацистами, Гончаренко устроил фотосессию на фоне погибших людей.

Сало бомбануло. Гончаренко не имел никакого отношения к событиям в Одессе 2 мая

Алексей Гончар http://t.co/x9uRsUAuvi pic.twitter.com/X96uqNUNd9 — Малороссия и Сирия (@DemotivatorRUS) March 2, 2015

Заметим, кстати, что ни один из 16 одесских депутатов украинского парламента не дал голос против законопроекта. Эти люди представляют город, в котором на 9-е Мая десятки тысяч людей собираются на Бессмертный полк.

Несмотря на травлю националистов и вопреки стараниям киевских властей. Последние и правда не сидят сложа руки. Скажем, Владимир Вятрович, отвечающий за украинскую нацинальную память, назвал освобождение Одессы от фашистов «так называемым». И добавил, что отмечать его не следовало.

Вятрович: Не стоило отмечать так называемое освобождение Одессы https://t.co/XQgQa5MrVB pic.twitter.com/Wr3aTSezdo — Slovo Odessa (@SlovoOdessa) April 29, 2017

Упразднение Великой Отечественной войны не вызвало в украинском обществе бури эмоций. Ничего удивительного в подобном развитии событий нет. После победы «Майдана» новые власти взяли курс на последовательную дискредитацию советского прошлого. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал нормативный акт «очередным предательством».

Так называемая Верховная Рада, сборище негодяев и неонацистов, совершила очередное предательство. Во всех законодательных актах Украины велено поменять название «Великая отечественная война» на «Вторая мировая война». pic.twitter.com/U08bUvvzfG — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) November 16, 2017

Вполне уместно. Речь идет лишь о еще одном предательстве своего прошлого в длинной череде других предательств. Закон о декоммунизации поставил знак равенства между советской властью и фашистской Германией. Инакомыслие подавляется жестоко. За использование «тоталитарной символики» в любом виде нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах — до десяти.

В то же время, высоко поднимается знамя нацистов и фашистов всех мастей. Например, день защитника Украины празднуется теперь 14 октября, в день, когда была основана украинская повстанческая армия (УПА1 — запрещенная в России организация).

У Новояворівську відбулось відзначення Дня Захисника України та 75 річниці створення УПА: 14 жовтня у... https://t.co/B438X1Tbid pic.twitter.com/uUbbeGr4Dp — YavirNet (@YavirNet) October 15, 2017

Никаких претензий нет и к «СС Галичина». Символика этой организации, как выяснилось, ником образом не пропагандирует нацизм.

Символика дивизии СС 'Галичина' не подпадает под закон о запрете пропаганды коммунизма и нацизма - Вятрович https://t.co/BF9V0vqY2m — Absolute (@absolute4121) August 15, 2017

В последнее время трактовка исторических событий Киевом приводит к конфликтам на международной арене. Испортить отношения с Россией больше, чем сейчас, пожалуй, уже невозможно. А вот реакция Варшавы изрядно огорчает украинскую политическую «элиту».

Вятрович обиделся на Польшу за отказ пускать в страну сторонников СС Галичина https://t.co/aQYLSQMGt0 — Андрей Ливетров (@andrei_livetrov) November 3, 2017

Уже и Петр Алексеевич засуетился.

Однако миротворческие усилия президента поддерживают не все.

Самим полякам не худо было бы вспомнить, как рьяно они поддерживали «революцию достоинства», в авангарде которой шли правые радикалы под красно-черными флагами УПА. Но тогда Польша всего этого не замечала. Бандеровцы? Нет, не видели.

1 Организация запрещена на территории РФ.