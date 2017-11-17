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Украина
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Сирия: Совбез ООН не принял российский проект по СМР
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    Сирия: Совбез ООН не принял российский проект по СМР

    3:31  17 Ноября 2017
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    Сирия: Совбез ООН не принял российский проект по СМР

    Нью-Йорк, 17 ноября. Председатель Совета Безопасности ООН в октябре Себастьяно Карди заявил, что российский проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии не был принят СБ.

    По его словам, документ о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) не набрал необходимого большинства голосов.

    Во время голосования документ поддержали Россия, Боливия, Казахстан и Китай, еще четыре члена СБ воздержались. Кроме того, проект получил семь голосов против, в том числе от Великобритании, Франции и США, говорится в материале RT на русском.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #сб оон #резолюция оон
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