Сирия: Совбез ООН не принял российский проект по СМР

Нью-Йорк, 17 ноября. Председатель Совета Безопасности ООН в октябре Себастьяно Карди заявил, что российский проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии не был принят СБ.

По его словам, документ о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии (СМР) не набрал необходимого большинства голосов.

Во время голосования документ поддержали Россия, Боливия, Казахстан и Китай, еще четыре члена СБ воздержались. Кроме того, проект получил семь голосов против, в том числе от Великобритании, Франции и США, говорится в материале RT на русском.