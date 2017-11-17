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Весь мир
Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа
Весь мир
Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа
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    Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа

    2:54  17 Ноября 2017
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    Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа

    Вашингтон, 17 ноября. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что запись с призывом к отставке президента США Дональда Трампа появилась в официальном аккаунте ведомства в Twitter по недосмотру.

    «Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее», — написала Уайт в своем Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг Министерство обороны США в четверг ретвитнуло запись @proudresister, который призывал уйти в отставку Трампа.

    Запись была быстро удалена.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дональд трамп #отставка #пентагон
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