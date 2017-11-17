Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа

Вашингтон, 17 ноября. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что запись с призывом к отставке президента США Дональда Трампа появилась в официальном аккаунте ведомства в Twitter по недосмотру.

«Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее», — написала Уайт в своем Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг Министерство обороны США в четверг ретвитнуло запись @proudresister, который призывал уйти в отставку Трампа.

Pentagon Twitter account shares post calling for Trump to resign https://t.co/M5yU2D4QHa pic.twitter.com/aKWj4u4ABg — The Hill (@thehill) November 16, 2017

Запись была быстро удалена.