Пентагон по недосмотру ретвитнул призыв к отставке Трампа
Вашингтон, 17 ноября. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что запись с призывом к отставке президента США Дональда Трампа появилась в официальном аккаунте ведомства в Twitter по недосмотру.
«Уполномоченный оператор официального аккаунта @DeptofDefense в Twitter по ошибке ретвитнул контент, который не одобрило бы министерство обороны. Оператор заметил эту ошибку и немедленно удалил ее», — написала Уайт в своем Twitter.
Ранее Газета.ру сообщала, что в четверг Министерство обороны США в четверг ретвитнуло запись @proudresister, который призывал уйти в отставку Трампа.
Запись была быстро удалена.
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