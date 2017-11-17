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Постпред РФ ответил на заявление Хейли о резолюции СБ ООН по Сирии
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    Постпред РФ ответил на заявление Хейли о резолюции СБ ООН по Сирии

    2:33  17 Ноября 2017
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    Постпред РФ ответил на заявление Хейли о резолюции СБ ООН по Сирии

    Нью-Йорк, 17 ноября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что утверждения его американской коллеги Никки Хейли о том, что Россия избегала обсуждения резолюции СБ ООН по Сирии, являются неправдой.

    По словам постпреда, утверждения о том, что российская сторона отказалась обсуждать с США проект резолюции Совбеза по расследованию химических атак в Сирии, не соответствуют действительности.

    Он пояснил, что российские эксперты выходили на связь столько раз, сколько выходили на них.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Россия заблокировала проект резолюции США, до этого отозвав собственный проект. Постпред США при ООН Никки Хейли обвинила российскую сторону в «убийстве» СМР.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #совбез оон #василий небензя #никки хейли
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