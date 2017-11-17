Трамп не спорил с Путиным по поводу «вмешательства» в выборы – Белый дом

Вашингтон, 17 ноября. Президент США Дональд Трамп не спорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным насчет якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, у президентов есть более важные вопросы, требующие решения.

«Президент сказал, что он верит в то, что Путин верит в то, что он говорит [по поводу вмешательства в выборы]. И он не собирался вступать в спор по данному поводу, когда есть гораздо более важные вопросы, такие как Северная Корея или ситуация в Сирии. Им нужно договариваться по этим вопросам и двигаться дальше», – приводит слова Сандерс ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что позиция Трампа заключается в том, что в ходе выборов имел место «сговор» Демократической партии и Москвы. Однако, по ее словам, Трамп не намерен обсуждать эти вещи с Путиным, когда есть более важные вопросы, требующие решения.