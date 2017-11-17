ДНР рассчитывает на большой обмен пленными с Киевом до конца года

Донецк. 17 ноября. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что рассчитывает на проведение большого обмена пленными с Киевом до конца текущего года.

«Украина максимально затягивала время, и, наверное, только такое активное вмешательство со стороны президента России, наверное, может подтолкнуть ситуацию к тому, что до конца года мы все-таки добьемся большого обмена», — сказал Пушилин.

Он отметил, что, несмотря на то, что гуманитарная подгруппа достигла договоренности об обмене, Киев начал всячески затягивать его проведение.

Ранее Газета.ру сообщала, что накануне российские президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главами ДНР и ЛНР.