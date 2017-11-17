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Россия предложила вернуть на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
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    Россия предложила вернуть на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии

    1:44  17 Ноября 2017
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    Россия предложила вернуть на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии

    ООН, 17 ноября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поддержал предложение Боливии о возвращении на рассмотрение Совета Безопасности российско- китайского проекта резолюции по расследованию химатак в Сирии. 

    Дипломат озвучил соответствующий запрос вскоре после того, как Москва заблокировала проект резолюции США о продлении мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химических атак в Сирии.

    Небензя, сообщает ТАСС, указал, что в основе текста США лежит неверная концепция. По его мнению реальной целью Штатов и их партнеров было «поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования». 

    Россия предложила вернуть на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии

    В четверг американский вариант резолюции был вынесен на голосование и набрал необходимое большинство голосов, но был заблокирован Россией, воспользовавшейся правом вето. Против также проголосовала Боливия. Китай и Египет — воздержались. Срок полномочий СМР истекает в полночь 17 ноября по времени Нью-Йорка (08.00 мск).

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #совбезоон
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