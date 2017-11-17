Белый дом подтвердил, что Россия и США могут сотрудничать по КНДР и Сирии

Вашингтон, 17 ноября. Москва и Вашингтон могут сотрудничать ради разрешения ситуации вокруг Сирии и КНДР, а также по другим значимым вопросам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Существуют области, где мы можем сотрудничать с Россией, особенно это касается Сирии, Северной Кореи и других важных глобальных вопросов, с которыми сталкивается международное сообщество», – заявила она.

Сандерс подчеркнула, что президент США Дональд продолжает искать пути сотрудничества с Россией «на благо Америки».

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома напомнила, что глава США неоднократно упоминал, что не считает полезными словесные перепалки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что 11 ноября во вьетнамском Дананге Путин и Трампа на саммите АТЭС приняли совместное заявление по Сирии.