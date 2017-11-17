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Белый дом подтвердил, что Россия и США могут сотрудничать по КНДР и Сирии
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    Белый дом подтвердил, что Россия и США могут сотрудничать по КНДР и Сирии

    1:41  17 Ноября 2017
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    Белый дом подтвердил, что Россия и США могут сотрудничать по КНДР и Сирии

    Вашингтон, 17 ноября. Москва и Вашингтон могут сотрудничать ради разрешения ситуации вокруг Сирии и КНДР, а также по другим значимым вопросам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    «Существуют области, где мы можем сотрудничать с Россией, особенно это касается Сирии, Северной Кореи и других важных глобальных вопросов, с которыми сталкивается международное сообщество», – заявила она.

    Сандерс подчеркнула, что президент США Дональд продолжает искать пути сотрудничества с Россией «на благо Америки».

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома напомнила, что глава США неоднократно упоминал, что не считает полезными словесные перепалки со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    Напомним, что 11 ноября во вьетнамском Дананге Путин и Трампа на саммите АТЭС приняли совместное заявление по Сирии.

    Автор: Антон Зарубин
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    #путин #сша #сирия #трамп #сандерс #белый дом
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