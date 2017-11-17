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Мединский о черных списках Культурного форума: Отношусь к этому, как к анекдоту
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    Мединский о черных списках Культурного форума: Отношусь к этому, как к анекдоту

    1:51  17 Ноября 2017
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    Мединский о черных списках Культурного форума: Отношусь к этому, как к анекдоту

    Министр культуры России Владимир Мединский опроверг существование «черных списков» на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме для некоторых журналистов, режиссеров и писателей, передает Федеральное агентство новостей. После открытой лекции в Центральном выставочном зале «Манеж» министра дважды спросили о служебных записках внутри Министерства культуры на тему аккредитации на культурный форум, и оба раза Мединский раскритиковал слухи о «черных списках».

    «Я читал статьи об этих служебных записках. Отношусь к этому, как к анекдоту, – заявил министр культуры России в разговоре с аудиторией VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. – Там на якобы нашем бланке Министерства культуры пометки от руки сделаны. Вы что, всерьез? Не смешите».

    Между тем, создатель пластического театра DEREVO Антон Адасинский отказался участвовать в секции «Цирк и Уличный театр» из-за «черных списков» с подписью первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, появившихся в СМИ. Артист попросил убрать его имя с афиш и опубликовал на сайте своего театра официальное заявление об отказе участвовать в петербургском форуме. Аристархов, а также заместитель министра культуры РФ Александр Журавский не подтвердили существование списков «нецелесообразных гостей». По версии СМИ, в них попали режиссеры Крымов и Серебренников, Лев Додин, Андрей Могучий и Роман Должанский.

    «Додину мы, между прочим, строим здание нового театра, – недоумевает Владимир Мединский, – Я не знаю, может, это тайный пиар дирекции Международного культурного форума? У нас количество гостей удваивается каждый год».

    Добавим, министр культуры России выступил в первый официальный день работы форума в Санкт-Петербурге с открытой лекцией «Культура в революции. Революция в культуре».

    Автор: Евгения Авраменко
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    #мединский #пмкф #адасинский
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